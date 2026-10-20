Danser au milieu des glaces de l’Antarctique ou face à des athlètes olympiques : Victoria Dauberville aime sortir la danse classique de son cadre habituel. Avec ses vidéos devenues virales, la danseuse veut montrer que cet art n’est pas réservé aux scènes d’opéra.
Victoria Dauberville, une ballerine en liberté
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