Dans la foulée de l'accord avec Vladimir Poutine annoncé par Donald Trump pour importer du gazole russe, des comptes pro-russes ont affirmé que les livraisons avaient déjà commencé. Elles prennent le cas d'un navire qui a quitté Saint-Pétersbourg pour Wilmington. Qu'en est-il ?
Gazole russe aux Etats-Unis : déjà des livraisons ?
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