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Trade ou Pas Trade : valeurs de l'IA, Eurostoxx, S&P500, Wolters Kluwer, Engie, Schneider, Vusion

information fournie par SG Bourse 14/10/2026 à 16:42

Découvrez Trade ou Pas Trade : le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine, rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, Jean-Louis Cussac de Perceval Finance et Mathieu Lebrun de Publications Agora.

Au programme :

  • On refait la semaine sur valeurs de l'IA, Eurostoxx et S&P500
  • Warrant et Turbo: découvrez nos simulateurs!
  • Le coup de coeur des traders sur Wolters Kluwer, Engie, Schneider et Vusion
  • Le CAC40

Émission enregistrée le 14 octobre 2026

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Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/pourquoi-les-produits-de-bourse

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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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