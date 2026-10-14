Trade ou Pas Trade : valeurs de l'IA, Eurostoxx, S&P500, Wolters Kluwer, Engie, Schneider, Vusion

Découvrez Trade ou Pas Trade : le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine, rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, Jean-Louis Cussac de Perceval Finance et Mathieu Lebrun de Publications Agora.
Au programme :
- On refait la semaine sur valeurs de l'IA, Eurostoxx et S&P500
- Warrant et Turbo: découvrez nos simulateurs!
- Le coup de coeur des traders sur Wolters Kluwer, Engie, Schneider et Vusion
- Le CAC40
Émission enregistrée le 14 octobre 2026
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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.