Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez reproche aux Insoumis d'avoir "jeté de l"huile sur le feu" en l'accusant "de manipuler les services de renseignements pour les diriger contre La France insoumise" lors des événements violents du week-end. SONORE
Violences : Nuñez accuse les Insoumis d'avoir "jeté de l'huile sur le feu"
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