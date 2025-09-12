Au programme du JT de la Tech : Mistral AI qui lève 1,7 milliard d’euros et prépare des acquisitions stratégiques, la rupture conventionnelle collective touchant 50 salariés chez Owkin, Fruitz rachetée par ses fondateurs après l’échec de Bumble, Matthieu Gombeaud qui prend la direction d'Hexa et enfin le rachat des parts de Publicis dans Vivatech par Maurice Lévy. Décryptage avec Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness. Ecorama Tic Tech du 12 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Mistral AI, Owkin, Fruitz, Hexa, Vivatech : les infos Tech de la semaine
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro