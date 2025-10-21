 Aller au contenu principal
Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21/10/2025 à 14:00

Inscrite au projet de loi de finances initial, cette taxe de 2% sur les holdings est débattue à l'Assemblée nationale. Pour certains, les exonérations sont trop importantes. Pour d'autres, elle est de nature confiscatoire. Alors peut-elle satisfaire la volonté de justice fiscale ? Point de vue signé Charles Sannat, fondateur du site insolentiae.com. Ecorama du 21 octobre 2025, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com

L'offre BoursoBank