Inscrite au projet de loi de finances initial, cette taxe de 2% sur les holdings est débattue à l'Assemblée nationale. Pour certains, les exonérations sont trop importantes. Pour d'autres, elle est de nature confiscatoire. Alors peut-elle satisfaire la volonté de justice fiscale ? Point de vue signé Charles Sannat, fondateur du site insolentiae.com. Ecorama du 21 octobre 2025, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro