L'Allemagne a écrasé la Slovaquie, tandis que les Pays-Bas ont battu la Lituanie. Les deux nations sont qualifiées pour la Coupe du monde 2026.
Mondial 2026 : l'Allemagne et les Pays-Bas vainqueurs et qualifiés
