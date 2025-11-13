Alors que l’Agence internationale de l’énergie prévoyait il y a deux ans un déclin de l'utilisation du pétrole et du gaz avant 2030, son dernier rapport rebat les cartes : la transition énergétique avance, mais plus lentement que prévu. Malgré un essor massif des renouvelables, notre dépendance aux énergies fossiles pourrait durer bien au-delà de 2030. Trois scénarios se dessinent : prolonger les politiques actuelles, accélérer les mesures envisagées, ou transformer radicalement le système énergétique pour contenir le réchauffement. Décryptage avec Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM. Ecorama du 13 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Voici pourquoi le pétrole et le gaz ont encore de beaux jours devant eux…
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
