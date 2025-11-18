PTZ 2025: Comment profiter du Prêt à Taux Zéro pour acheter votre logement?

Vous voulez acheter votre résidence principale, mais le budget vous freine?
Découvrez le PTZ 2025 (Prêt à Taux Zéro): un prêt immobilier sans intérêt qui peut financer jusqu'à 40% de votre projet, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien avec travaux.
Dans cette vidéo, vous allez apprendre:
- Ce qu'est réellement le PTZ et comment il fonctionne
- Qui peut en bénéficier (conditions de ressources, statut de primo-accédant)
- Quels types de logements sont éligibles en 2025
- Les montants que vous pouvez emprunter (jusqu'à 180.000 €)
- Les modalités de remboursement selon vos revenus
Nouveau: le PTZ est accessible partout en France jusqu'en 2027, une opportunité à ne pas rater si vous souhaitez devenir propriétaire dans les mois à venir.
