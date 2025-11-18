 Aller au contenu principal
PTZ 2025: Comment profiter du Prêt à Taux Zéro pour acheter votre logement?

information fournie par Tout sur mes finances  18/11/2025 à 12:01

Vous voulez acheter votre résidence principale, mais le budget vous freine?

Découvrez le PTZ 2025 (Prêt à Taux Zéro): un prêt immobilier sans intérêt qui peut financer jusqu'à 40% de votre projet, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien avec travaux.

Dans cette vidéo, vous allez apprendre:

  • Ce qu'est réellement le PTZ et comment il fonctionne
  • Qui peut en bénéficier (conditions de ressources, statut de primo-accédant)
  • Quels types de logements sont éligibles en 2025
  • Les montants que vous pouvez emprunter (jusqu'à 180.000 €)
  • Les modalités de remboursement selon vos revenus

Nouveau: le PTZ est accessible partout en France jusqu'en 2027, une opportunité à ne pas rater si vous souhaitez devenir propriétaire dans les mois à venir.

En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com

Découvrez le kiosque Tout sur mes finances

TSMF vous propose d'en apprendre toujours plus sur vos finances personnelles

Cet article vous intéresse ? Ce sujet est traité parmi les nombreuses informations qui sont abordées dans nos nombreux guides ToutSurMesFinances

Je découvre le kiosque

Rénovation énergetique

