Sous la pression d’une inflation qui grignote le pouvoir d’achat des Américains, Donald Trump desserre son étau protectionniste. Café, thé, avocats, oranges, tomates, bananes ou encore bœuf : plusieurs produits de consommation courante voient leurs droits de douane réduits ou supprimés. Une volte-face qui révèle le coût réel de sa politique commerciale, payée par les consommateurs, et qui intervient alors que la colère sociale monte et que les démocrates engrangent des victoires électorales à un an des midterms. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du17 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Hamburger, café, tomates : quand Trump recule sur ses droits de douane !
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
