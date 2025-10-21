 Aller au contenu principal
Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21/10/2025 à 08:59

Alors que la note de crédit de la France a été dégradée inopinément par S&P vendredi, les débats à l'Assemblée sur le budget 2026 commencent ce lundi. Vont-elles aggraver l'effort et les hausses d'impôt déjà prévues dans la copie initiale ? Éléments de réponses avec Julia Ruiz, journaliste au Figaro. Ecorama du 20 octobre 2025 présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

3 commentaires

  • 10:34

    Biensur que ce sera entendu, les français sont riches et ont un gros bas de laine : ça va être un plaisir à taxer !

Signaler le commentaire



