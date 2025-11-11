Elle a été repérée, traversant notre système solaire, depuis le désert du Chili en juillet dernier. Depuis, la comète 3i Atlas,objet interstellaire, extérieur à notre système planétaire, fascine scientifiques et internautes. Au point que les théories les plus farfelues sont apparues à son sujet. Décryptage dans Info Intox avec Jules Boiteau.
Les extraterrestres de passage dans notre système solaire ? Ce que l'on sait sur la comète 3i Atlas
