Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky signent à Paris une "déclaration d'intention sur l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense" en vue notamment de l'achat de "jusqu'à 100 Rafale", dont l'Ukraine se doterait ainsi pour la première fois, et de systèmes de défense aérienne nouvelle génération. SONORE
Macron et Zelensky signent une lettre d'intention pour l'achat par Kiev de Rafale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro