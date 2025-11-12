 Aller au contenu principal
Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12/11/2025 à 16:52

Au milieu d'un cercle de quelque 300 personnes à Toulouse, le président Emmanuel Macron a dit vouloir "sonner le tocsin" sur le risque que font peser les réseaux sociaux sur la démocratie française, lors d'un débat au siège de la Dépêche du Midi.

Emmanuel Macron
