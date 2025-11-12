Au milieu d'un cercle de quelque 300 personnes à Toulouse, le président Emmanuel Macron a dit vouloir "sonner le tocsin" sur le risque que font peser les réseaux sociaux sur la démocratie française, lors d'un débat au siège de la Dépêche du Midi.
Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux
