Les députés de LR, membre du camp gouvernemental, ne voteront pas "automatiquement" le budget de l'Etat, prévient leur président de groupe Laurent Wauquiez, lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. SONORE
Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez
