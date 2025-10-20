À Wall Street, les traders sont en alerte. Deux banques régionales ont admis de grosses défaillances sur des crédits, alors que le marché de la dette privée pose aussi question après deux faillites d’entreprises. Peut-il y avoir une contagion ? Explications de Thibault Prébay, auteur et économiste indépendant. Ecorama du 20 octobre 2025 présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
