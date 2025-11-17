Plongez au cœur de la culture africaine avec un invité exceptionnel : Hiro. Au micro de Délia Coliné, l'artiste revient sur un parcours riche, depuis ses premiers pas avec le groupe Bana C4, à une carrière solo marquée par l’amour, la rumba et le ndombolo. Hiro est de retour aujourd’hui avec "C’est mort", un nouveau titre déjà incontournable, et un concert à la Cigale le 30 novembre.
Hiro, un artiste amoureux de l'amour et engagé
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro