Hiro, un artiste amoureux de l'amour et engagé

information fournie par France 24 17/11/2025 à 16:46

Plongez au cœur de la culture africaine avec un invité exceptionnel : Hiro. Au micro de Délia Coliné, l'artiste revient sur un parcours riche, depuis ses premiers pas avec le groupe Bana C4, à une carrière solo marquée par l’amour, la rumba et le ndombolo. Hiro est de retour aujourd’hui avec "C’est mort", un nouveau titre déjà incontournable, et un concert à la Cigale le 30 novembre.

