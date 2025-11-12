"Sur le Mercosur, le Président de la République a été extrêmement clair pour dire que le projet d'accord, tel qu'il existe aujourd'hui, recueillera un non très ferme de la France", rapporte la ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard à l'issue de l'entrevue entre le président Emmanuel Macron et une délégation d'agriculteurs à Toulouse.
Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro