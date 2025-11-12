Inde: le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

Des policiers montent la garde près du site d'une explosion survenue lundi soir dans la zone du Fort Rouge, à New Delhi, le 12 novembre 2025 en Inde ( AFP / Arun SANKAR )

L'explosion lundi soir d'une voiture au coeur de la capitale indienne New Delhi, décrite par le Premier ministre Narendra Modi comme un "complot", a fait au moins 12 morts et une trentaine de blessés, a-t-on appris mercredi de source hospitalière.

"A ce jour, nous recensons 12 morts et plus de 30 blessés", a déclaré à l'AFP le responsable médical de l'hôpital LNJP, Ritu Saxena.

Un précédent bilan de même source faisait état de 8 morts et d'une vingtaine de blessés.

Les causes de la déflagration survenue à proximité du Fort Rouge, un des monuments emblématiques de la mégapole de 30 millions d'habitants, n'ont pas été formellement établies mais les autorités semblent privilégier la piste d'un attentat.

"Je peux garantir à chacun que les agences feront toute la lumière sur ce complot", a déclaré M. Modi mardi lors d'une visite au Bhoutan voisin, "tous ceux impliqués seront traduits en justice".

L'enquête a été confiée à l'Agence nationale d'enquête (NIA), en charge de la lutte antiterroriste, dont les agents tentaient d'établir la présence d'explosifs dans la carcasse du véhicule.

Si son origine criminelle était confirmée, cette attaque serait la plus importante depuis l'attentat qui a causé la mort de 26 civils de confession hindoue le 22 avril dernier dans le Cachemire indien.

Des membres des forces de sécurité sur les lieux de l'explosion d'une voiture près du Fort Rouge, dans le vieux quartier de New Delhi, le 10 novembre 2025 en Inde ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

L'Inde en a attribué la responsabilité au Pakistan et lancé des représailles qui ont dégénéré en trois jours d'affrontements militaires entre les deux puissances nucléaires rivales, les plus graves depuis 1999.

Islamabad a catégoriquement nié ces accusations.

L'explosion de lundi soir s'est produite quelques heures après que la police a annoncé l'arrestation de plusieurs personnes présentées comme membres d'une organisation criminelle et saisi des engins explosifs et des fusils d'assaut.

La police a indiqué que les hommes interpellés étaient liés à Jaish-e-Mohammed, un groupe islamiste pakistanais, et à Ansar Ghazwat-ul-Hind, une branche jihadiste d'Al-Qaïda au Cachemire.

Ces deux mouvements sont considérés par l'Inde comme des organisations terroristes.