Sophie Zurquiyah, PDG de Viridien , groupe parapétrolier côté sur SBF120, était l'invitée de l'émission Ecorama du 17 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la stratégie de diversification, la position dominante de Viridien dans l’imagerie du sous-sol, ses nouveaux relais de croissance dans la séquestration du carbone et l’exploration minière, l’impact de l’intelligence artificielle sur ses performances, ainsi que ses résultats financiers et perspectives boursières.
Sophie Zurquiyah (Viridien) : "Après 140% de hausse cette année, notre action a encore du potentiel !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
