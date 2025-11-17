Lecornu: "Le péril qui pèse sur l'économie française, c'est l'absence de budget"

"Le péril qui pèse sur l'économie française, c'est l'absence de budget", avertit le Premier ministre Sébastien Lecornu devant des entrepreneurs lors d'une table ronde dans le cadre du sommet Choose France.
