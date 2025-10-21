Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

Laurent Wauquiez, président du groupe parlementaire Droite Républicaine à l'Assemblée nationale, le 14 octobre 2025 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les députés de LR, membre du camp gouvernemental, ne voteront pas "automatiquement" le budget de l'Etat, a prévenu mardi leur président de groupe Laurent Wauquiez, lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale.

"Ne pas censurer le gouvernement ne veut pas dire que nous voterons automatiquement (...) le budget" de l'Etat, "encore moins un budget qui serait sous la coupe des socialistes", a insisté Laurent Wauquiez, soutenant que ses députés tenteront de "supprimer toutes les taxes nouvelles" et les "augmentations d'impôts", avec à la place des "économies supplémentaires sur la dépense publique".

En l'absence de recours au 49.3, un engagement du gouvernement pour décrocher une non-censure des socialistes, le budget "sera ce qu'on en fera", a estimé M. Wauquiez.

Flanqué de plusieurs parlementaires LR, le député de Haute-Vienne a érigé deux priorités pour son groupe dans la discussion budgétaire: instaurer une allocation sociale unique à 70% du SMIC pour "revaloriser le travail", et le "retour intégral de la défiscalisation des heures supplémentaires", instaurée sous Nicolas Sarkozy, assurant que "le Premier ministre (Sébastien Lecornu) est très ouvert sur le sujet".

Jean-Didier Berger (LR), membre de la commission des Finances, a également salué la suppression lundi, par un amendement LR, de la taxe proposée par le gouvernement sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales détenant au moins cinq millions d'euros d'actifs, parfois utilisées pour contourner l'impôt. "Une taxe Zucman light", a-t-il ironisé, louant son remplacement dans le texte en commission par une taxe sur les holdings lorsque leur propriétaire décède.

Tous les votes devront toutefois être rejoués dans l'hémicycle où les députés repartiront de la copie initiale du gouvernement.

D'autres députés LR ont également mis d'autres propositions sur la table lors de la conférence de presse, sur l'aide médicale d'Etat, le titre de séjour pour soins, ou encore le nombre et le périmètre des agences de l'Etat, même si certaines mesures pourraient être présentées en marge des budgets.

M. Wauquiez a également appelé à mettre en place une condition de trois ans de résidence pour que des étrangers accèdent aux aides sociales, une mesure portée depuis les débats sur la dernière loi immigration.

Au budget de la sécurité sociale, le groupe LR proposera également de "limiter à deux ans la durée du RSA pour les personnes qui sont aptes à travailler", selon la députée Josiane Corneloup.