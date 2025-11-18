Bourse : après la belle hausse du secteur de la Défense, que faire ?

information fournie par Boursorama • 18/11/2025 à 11:18

Le secteur de la Défense a brillé en Bourse cette année, aux côtés de la tech et des financières. Porté par des budgets en hausse, des politiques de soutien aux industriels européens et des carnets de commandes bien remplis, il s'impose comme un pilier de l'autonomie stratégique. Faut-il encore investir dans la Défense malgré des valorisations élevées ? Quels catalyseurs pourraient prolonger la tendance ? Retour sur les dynamiques qui ont propulsé le secteur, les enjeux géopolitiques de 2025, les liens entre remilitarisation et réindustrialisation, et les ambitions spatiales européennes avec Damien Mariette, gérant thématique chez CPRAM.