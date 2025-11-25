 Aller au contenu principal
La France dit adieu à ses pandas chinois, Pékin promet de les remplacer
information fournie par AFP 25/11/2025 à 14:30

Le panda mâle Yuan Zi au zoo de Beauval, à Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher) le 23 novembre 2025 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

L'unique couple de pandas géants hébergé en France s'est envolé mardi depuis Roissy pour regagner leur Chine natale, suscitant l'émotion de nombreux fans, mais Pékin a promis de leur trouver des remplaçants.

Les deux ursidés, Huan Huan et Yuan Zi, prêtés au zoo de Beauval (Loir-et-Cher) par la Chine depuis 2012, ont pris place à la mi-journée à bord d'un Airbus A330 Cargo d'Air China, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Ils doivent atterrir à Chengdu (centre de la Chine) mercredi matin, après environ 12 heures de vol. Leur rapatriement, initialement prévu pour 2027, a été anticipé en raison d'une insuffisance rénale dont souffre Huan Huan, la femelle.

"Rassurez-vous amis français, de nouveaux pandas géants arriveront dans le futur", a déclaré le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en France, Chen Dong, présent sur le tarmac de l'aéroport, juste avant le décollage.

Les plantigrades âgés de 17 ans ont été placés dans deux caisses blanches marquées de l'inscription "bon voyage". Ils disposent pour le trajet de 180 kilos de bambous frais et de plusieurs jerricanes d'eau.

A Beauval, il ne reste plus désormais que deux pandas, nés de leur union, uniques représentants de l'espèce en France.

Ces gros nounours à tête blanche et aux yeux sombres entourés de taches noires suscitent la sympathie à travers le monde. En liberté, on les trouve uniquement en Chine où ils sont utilisés comme cadeaux de prestige et outil d'influence dans les relations internationales.

Dans le cadre de sa "diplomatie du panda", Pékin prête quelques rares animaux à l'étranger pour renforcer les relations avec certains pays. En dehors de Chine, seuls une vingtaine de parcs zoologiques possèdent ces herbivores.

- "Amitié sino-française" -

La jeune femelle panda Huandudu au zoo de Beauval, le 23 novembre 2025 à Saint-Aignan-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Ces "adorables pandas géants" sont "des ambassadeurs de l'amitié sino-française" et ils continueront de "rapprocher le peuple français et le peuple chinois", a assuré Chen Dong.

Huan Huan et Yuan Zi avaient quitté le parc animalier de Beauval, dans la nuit, peu après 5H00 au sein d'un convoi exceptionnel sous escorte policière, devant quelques admirateurs émus qui avaient bravé le froid.

Le couple doit rejoindre le Centre de conservation de Chengdu, dans le cadre du programme international de recherche et de reproduction des pandas géants.

Leur départ est "une étape", a estimé le directeur du parc, Rodolphe Delord, saluant l'annonce de l'ambassade de Chine sur l'arrivée de nouveaux pandas. Il a précisé qu'il devait se rendre prochainement à Chengdu.

Au moment de quitter Beauval, les pandas sont apparus une dernière fois devant la dizaine de soigneurs venus les saluer, à travers la vitre en plexiglas de leur boîte. Certains, à leurs côtés depuis 13 ans, avaient les yeux humides.

L'agitation n'a pas eu l'air de perturber les plantigrades.

"On dirait que c'est presque comme si de rien n'était pour Huan Huan. Elle se gratte, elle est à l'aise", s'est amusé le directeur du parc Rodolphe Delord, lui aussi très ému.

Drapeaux en main et "bob panda" sur la tête, Patrice Colombel et son épouse Véronique, avaient fait le déplacement à Beauval depuis Bordeaux, pour "un dernier adieu rempli d'émotion".

"On est tristes. Avant eux, je n'avais jamais vu de panda", a dit cette dernière à l'AFP.

Le panda Yuan Zi dans son enclos au zoo de Beauval, Saint-Aignan-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher, le 23 novembre 2025 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Depuis leur arrivée en 2012, dans un avion spécial à leur effigie, ces pandas ont soutenu le succès du parc zoologique de Beauval qui a accueilli deux millions de visiteurs et réalisé 113 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

Ils ont aussi donné naissance à trois bébés, une première en France: un mâle né en 2017 et parti il y a deux ans en Chine, mais aussi deux jumelles, qui, elles, resteront à Beauval au moins jusqu'en janvier 2027.

Environnement
  • 11:11

    Au prix de location c'est une bonne nouvelle

