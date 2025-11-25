L'accord issu de la COP30 a éludé les questions de la sortie des énergies fossiles et de la lutte contre la déforestation. La présidence brésilienne de cette conférence a promis une feuille de route sur ces 2 sujets pour les pays "volontaires", sans obligation. Une fois de plus les résultats d'une COP sont critiqués pour leur manque d'ambition et d'efficacité. Une inefficacité face au réchauffement climatique encore accrue en raison des tensions internationales.
COP30: un accord décevant, et maintenant?
