Danièle Obono (LFI) : "Sur l'Ukraine, il faut des garanties de sécurité pour les deux parties"

information fournie par France 24 25/11/2025 à 19:24

Selon plusieurs médias américains, Kiev aurait donné son accord au plan de paix de Trump. Pour Danièle Obono, députée LFI, "il faut des garanties de sécurité pour les deux parties". La parlementaire déplore que "ces dernières années, l’attitude belliqueuse des dirigeants européens ait alimenté les prétentions russes". Sur le narcotrafic, elle estime qu'il faut "donner des moyens à la police nationale et pas municipale", comme certains élus le préconisent.

Guerre en Ukraine

