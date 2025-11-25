 Aller au contenu principal
Soudan: Washington appelle les parties à accepter la proposition de trêve sans conditions

information fournie par France 24 25/11/2025 à 23:05

L'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, a affirmé qu'aucune des deux parties en guerre au Soudan n'avait accepté la proposition de cessez-le-feu soumise par Washington au nom des médiateurs, exhortant les deux camps à donner leur accord à cette trêve. "Nous appelons les deux parties à accepter la trêve humanitaire telle que présentée sans conditions préalables", a-t-il déclaré à Abou Dhabi. Le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhane, a qualifié la proposition d' "inacceptable".

