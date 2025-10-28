Au programme ce matin : Engie , Mercialys , Michelin , Microsoft , Pernod Ricard . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 27/10/2025
Valeurs associées
|19,640 EUR
|Euronext Paris
|-0,28%
|10,640 EUR
|Euronext Paris
|-0,93%
|28,260 EUR
|Euronext Paris
|+1,25%
|531,5200 USD
|NASDAQ
|+1,51%
|86,680 EUR
|Euronext Paris
|-1,72%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro