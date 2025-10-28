 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 28/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Engie , Mercialys , Michelin , Microsoft , Pernod Ricard . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ENGIE
19,640 EUR Euronext Paris -0,28%
MERCIALYS
10,640 EUR Euronext Paris -0,93%
MICHELIN
28,260 EUR Euronext Paris +1,25%
MICROSOFT
531,5200 USD NASDAQ +1,51%
PERNOD RICARD
86,680 EUR Euronext Paris -1,72%

