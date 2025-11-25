 Aller au contenu principal
David Cayla : "La France n'est pas en faillite car l'épargne des Français est suffisante pour couvrir l'endettement !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 25/11/2025 à 14:05

La France risque de finir l’année sans budget voté. Après le rejet de la partie recettes par les députés, le Premier ministre croit encore à un compromis en seconde lecture. Mais l’hypothèse d’une loi spéciale reconduisant provisoirement le budget actuel, ou d’un passage en ordonnances, gagne en crédibilité. Entre coconstruction parlementaire qui tourne au fiasco, déficit creusé par les baisses d’impôts et prélèvements obligatoires déjà au sommet européen, le débat s’enflamme. Décryptage avec David Cayla, maître de conférence en économie à l'Université d'Angers, invité de l'émission Ecorama du 25 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

Budget France

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

9 commentaires

  • 15:17

    Ça s'appelle la solution à la Chypriote. Les banques ferment un jeudi soir, les ordinateurs tournent a fond pendant 4 jours et à la réouverture le mardi matin vos comptes ont diminués de moitié, ou ont été ramenés a zéro pour des raisons de simplicité.. Il vous reste les yeux pour pleurer... Finalement les Bitcoin sur une clé USB sont peut-être plus en sécurité que le meilleur contrat d'assurance vie...

Signaler le commentaire



