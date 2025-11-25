La France risque de finir l’année sans budget voté. Après le rejet de la partie recettes par les députés, le Premier ministre croit encore à un compromis en seconde lecture. Mais l’hypothèse d’une loi spéciale reconduisant provisoirement le budget actuel, ou d’un passage en ordonnances, gagne en crédibilité. Entre coconstruction parlementaire qui tourne au fiasco, déficit creusé par les baisses d’impôts et prélèvements obligatoires déjà au sommet européen, le débat s’enflamme. Décryptage avec David Cayla, maître de conférence en économie à l'Université d'Angers, invité de l'émission Ecorama du 25 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
David Cayla : "La France n'est pas en faillite car l'épargne des Français est suffisante pour couvrir l'endettement !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
