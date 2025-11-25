Selon le rapport Spotlight, conduit par l'ONU et l'Union Européenne, le changement climatique aggrave les violences faites aux femmes. +1°C de réchauffement climatique (le réchauffement actuel) entraîne une augmentation de 4,7% des violences conjugales. L'ONU réclame que la protection des femmes soit davantage prise en compte dans les plans d'adaptation au changement climatique.
Le changement climatique aggrave les violences faites aux femmes (rapport)
