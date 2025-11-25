 Aller au contenu principal
Le changement climatique aggrave les violences faites aux femmes (rapport)

information fournie par France 24 25/11/2025 à 19:29

Selon le rapport Spotlight, conduit par l'ONU et l'Union Européenne, le changement climatique aggrave les violences faites aux femmes. +1°C de réchauffement climatique (le réchauffement actuel) entraîne une augmentation de 4,7% des violences conjugales. L'ONU réclame que la protection des femmes soit davantage prise en compte dans les plans d'adaptation au changement climatique.

