Après l'assassinat de son frère, Amine Kessaci appelle à "la révolte face au narcotrafic"

Amine Kessaci, à Marseille, le 8 octobre 2024 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

"Levons-nous ensemble": au lendemain des obsèques de son frère Mehdi à Marseille, Amine Kessaci a appelé mercredi à ce que "la révolte face au narcotrafic soit durable" avant une marche blanche prévue samedi pour dire "stop".

Le maire divers gauche de Marseille, Benoît Payan, a lui appelé ses administrés à y participer: "N'ayez pas peur", a-t-il dit, assurant que les narcotrafiquants, "cette mafia", "ne nous feront pas taire", dans une interview à l'AFP.

Amine Kessaci, 22 ans, ne s'était pas exprimé depuis l'assassinat il y a une semaine de son petit frère de 20 ans, abattu par deux hommes à moto en plein jour, à quelques mètres de l'Hôtel du département des Bouches-du-Rhône.

"Hier j'ai enterré mon frère", commence le jeune militant écologiste qui lutte depuis plusieurs années contre le narcobanditisme dans une tribune publiée par Le Monde mercredi. "Mon coeur n'est que blessure. La douleur m'éparpille. Mais elle n'effrite pas ma lucidité".

Lors des obsèques de Mehdi, encadrés un important dispositif policier, Amine Kessaci, menacé depuis des mois, portait un gilet pare-balles, a indiqué une source policière à l'AFP.

- Descendre dans la rue -

Amine Kessaci, à Marseille, le 27 mai 2024 ( AFP / Nicolas TUCAT )

"Voici ce que font les trafiquants: ils tentent d'annihiler toute résistance, de briser toute volonté, de tuer dans l'oeuf tout embryon de révolte pour étendre leur pouvoir sur nos vies", dénonce-t-il mercredi.

L'association qu'il a fondée, Conscience, pour venir en aide aux familles de victimes de narchomicides, a appelé à les rejoindre pour "une marche blanche silencieuse" samedi à 15H00 pour soutenir la famille.

Le maire de Marseille Benoît Payan le 19 novembre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

"La réponse qui doit être apportée, d'abord, c'est une forme d'unité nationale. C'est aussi dire à ces gens qui ont commis cet assassinat que nous n'avons pas peur d'eux, qu'ils ne nous font pas peur, que nous leur mènerons la guerre et que nous la gagnerons sur tous les fronts", a assuré Benoît Payan.

Les patrons du PS Olivier Faure et des Verts Marine Tondelier ont déjà annoncé leur participation.

Près d'une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessaci, la lutte contre le narcotrafic et ses manquements, domine le débat public. Et le président Emmanuel Macron a fustigé mercredi les "bourgeois des centres-villes" qui financent "parfois" le narcotrafic, selon des propos rapportés par la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, et son homologue de la Justice, Gérald Darmanin, se rendront d'ailleurs jeudi à Marseille, sur demande du chef de l'Etat.

- Extradition de narcotrafiquants -

Emmanuel Macron avait appelé mardi à "amplifier" la lutte contre le narcotrafic en adoptant la même approche que pour "le terrorisme", à l'issue d'une réunion d'urgence à l'Elysée sur le sujet.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a annoncé mercredi sur X avoir réclamé aux Emirats l'extradition d'"une quinzaine" de narcotrafiquants présumés "particulièrement signalés" recherchés par la France. Des figures de premier plan du narcotrafic en France se sont installées à Dubaï, où elles se sont parfois constitué d'importants patrimoines immobiliers.

Amine Kessaci a précisé dans sa tribune du Monde avoir été obligé par la police de quitter Marseille en août, tout en regrettant que la protection policière qui lui a été accordée n'ait pas été étendue à ses proches. "Pourtant, qui ignorait que ma famille avait déjà payé un tribut de sang? Comment ne pas savoir que ma famille pouvait être touchée?".

Une allusion directe à l'assassinat de son frère Brahim en 2020, alors âgé de 22 ans, dans un règlement de comptes lié au trafic de drogue.

Son frère Mehdi, qui voulait devenir policier, était lui totalement étranger aux trafics.

Sa protection policière, "c'est un calvaire qu'il a traversé seul, peu de gens étaient au courant. Beaucoup de militants ont compris en même temps que l’assassinat de son frère l'ampleur des menaces dont il faisait l’objet", a raconté Mme Tondelier à l'AFP.