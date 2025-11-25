"Rassurez-vous amis français, de nouveaux pandas géants arriveront dans le futur", a déclaré mardi le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en France, Chen Dong, depuis l'aéroport de Roissy où l'avion des pandas Huan Huan et Yuan Zi, les stars du zoo de Beauval, était sur le point de décoller pour la Chine.
L'ambassade de Chine à Paris promet "de nouveaux pandas géants" pour la France
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro