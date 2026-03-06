Des frappes israéliennes touchent la banlieue sud de Beyrouth, provoquant d’imposants panaches de fumée, quelques heures seulement après un appel inédit d’Israël à évacuer ce bastion du Hezbollah pro-iranien.
Liban: frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth
