Le chef de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, a affirmé lundi que les frappes menées au Liban contre le Hezbollah pourraient durer de "nombreux jours". Les populations des zones touchées au Liban ont entamé un "déplacement massif" pour se mettre à l'abri.
Israël affirme que les frappes au Liban pourraient durer de "nombreux jours"
