Le ministre américain à la Défense Pete Hegseth affirme que l'Iran "espère" que les Etats-Unis ne pourront pas soutenir l'effort de guerre, qualifiant cela de "très mauvais calcul".
L'Iran fait un "mauvais calcul" sur les capacités militaires américaines, dit Hegseth
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement