L'Iran fait un "mauvais calcul" sur les capacités militaires américaines, dit Hegseth

information fournie par AFP Video 06/03/2026 à 12:15

Le ministre américain à la Défense Pete Hegseth affirme que l'Iran "espère" que les Etats-Unis ne pourront pas soutenir l'effort de guerre, qualifiant cela de "très mauvais calcul".

Proche orient
Guerre en Iran
