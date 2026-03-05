Le Sri Lanka abrite un navire de guerre iranien par crainte d'une attaque américaine

Des marins iraniens blessés, secourus de leur frégate IRIS Dena après son torpillage par un sous-marin américain au large des côtes du Sri Lanka, arrivent à l'hôpital Karapitiya de Galle pour y être soignés, le 5 mars 2026 au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Le Sri Lanka a évacué jeudi 208 membres d'équipage d'un second navire de guerre iranien s'étant approché de ses eaux territoriales, a annoncé le président Anura Kumara Dissanayake, au lendemain du torpillage d'une frégate iranienne par un sous-marin américain.

La marine sri-lankaise prendra aussi en charge le navire iranien, qu'elle acheminera jusqu'au port de Trincomalee (nord-est) de crainte qu'il ne soit visé par une attaque, a précisé le président sri-lankais.

"Nous ne prenons pas parti dans ce conflit, mais tout en maintenant notre neutralité nous agissons pour sauver des vies", a-t-il affirmé. "Personne ne devrait mourir de cette façon dans une guerre. Toute vie est précieuse".

La marine sri-lankaise placera des hommes à bord du IRIS Bushehr, qui avait fait état d'une avarie sur l'un de ses moteurs, tandis que l'équipage iranien sera conduit en sécurité à terre.

L'IRIS Dena, la frégate torpillée mercredi, retournait vers l'Iran après avoir participé à un exercice militaire dans le port de Visakhapatnam, en Inde, lorsqu'elle a été frappée.

La diplomatie iranienne a évoqué le chiffre de 130 marins à bord. Mercredi, le ministre des Affaires étrangères sri-lankais avait évoqué 180 personnes à bord quand l'appel de détresse de la frégate a été capté à l'aube au niveau de la côte sud du Sri Lanka.

Dénonçant "une atrocité", le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé jeudi que la frégate avait été invitée par la marine indienne quand elle a été "frappée sans avertissement dans les eaux internationales".

Un marin iranien blessé, secouru de la frégate IRIS Dena après son torpillage par un sous-marin américain au large des côtes du Sri Lanka, est transporté à l'hôpital Karapitiya de Galle pour y être soigné, le 5 mars 2026 au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Les États-Unis le "regretteront amèrement", a-t-il menacé, alors que la guerre déclenchée par une attaque conjointe américano‑israélienne contre l'Iran s'étend à travers le Moyen‑Orient et au-delà.

Le ministre sri-lankais de Affaires étrangères Vijitha Herath a fait savoir qu'il s'était entretenu avec son homologue iranien jeudi pour exprimer "sa profonde inquiétude" au sujet de l'escalade des opérations militaires dans la région.

Les recherches se sont poursuivies jeudi pour tenter de retrouver les dizaines de marins de l'IRIS Dena toujours portés disparus, a indiqué le porte-parole de la marine sri-lankaise, Buddhika Sampath.

- Salle d'hôpital séparée -

Washington a annoncé avoir torpillé le bateau qui "pensait être en sécurité dans les eaux internationales", selon le ministre américain à la Défense Pete Hegseth.

Des marins iraniens discutent avec du personnel de l'hôpital Karapitiya où sontsoignés des membres d'équipage rescapés de la frégate iranienne Iris Dena à Galle, dans le sud du Sri Lanka, le 5 mars 2026 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Dan Caine, a précisé que c'était "la première fois depuis 1945" qu'un sous-marin d'attaque américain coulait un "navire combattant ennemi".

Les autorités sri-lankaises ont ouvert une enquête sur la mort des marins iraniens et Sameera Dodangoda, juge en chef dans la ville portuaire sri-lankaise de Galle (sud), a ordonné des autopsies.

L'hôpital principal de Galle a indiqué jeudi que 84 corps avaient été retrouvés, révisant à la baisse le bilan de 87 morts annoncé la veille.

Les corps, dont certains mutilés, y ont été acheminés par camions après avoir été repêchés en haute mer.

Des responsables de l'hôpital ont précisé que les 32 Iraniens secourus étaient toujours soignés, sous protection de policiers et de commandos d'élite.

Des soignants transportent à la morgue de l'hôpital Karapitiya de Galle les corps de marins iraniens morts dans une attaque à la torpille américaine contre leur frégate IRIS Dena, au large des côtes du Sri Lanka, le 4 mars 2026 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

"La plupart d'entre eux présentent des blessures légères, mais quelques-uns des fractures et des brûlures", a déclaré une infirmière de l'hôpital, sous couvert d'anonymat.

"Notre priorité consiste à nous assurer que tous les marins blessés, malades ou naufragés bénéficient de toute l'aide à laquelle ils ont droit", a déclaré à l'AFP un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans la capitale Colombo, Ruwanthi Jayasundare.

L'accès au service des urgences de cet établissement est interdit aux visiteurs et aux autres patients.

L'attaque a eu lieu à environ une heure de la principale base navale de Galle. Quand les secours en mer sri-lankais sont arrivés sur zone, la frégate iranienne avait complètement coulé.

Le Sri Lanka est resté neutre depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, appelant au dialogue.