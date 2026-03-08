 Aller au contenu principal
Joshua Zarka: "la guerre, tant en Iran qu'au Liban, nous a été imposée"

information fournie par France 24 08/03/2026 à 21:44

Frappes israélo- américaines sur l'Iran, riposte iranienne sur les pays du Golfe, extension de l'offensive israélienne contre le Hezbollah et incursion terrestre au Liban: l'ambassadeur d'Israël en France répond aux questions de France 24, il était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

Proche orient
Guerre en Iran

