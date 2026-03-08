A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, zoom sur les femmes de science dont l'apport a été décisif, en médecine, physique ou encore en chimie. Anne L'Huillier, co-lauréate du Prix Nobel de Physique 2023, deuxième française à se voir décerner la distinction après Marie Curie, est l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Anne L'Huillier: "le fait que Marie Curie a existé a été très important pour moi"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro