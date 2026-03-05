 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Iran dément avoir visé l'ambassade américaine à Ryad, selon l'ambassadeur à l'AFP
information fournie par AFP 05/03/2026 à 19:55

L'ambassadeur d'Iran en Arabie saoudite, Alireza Enayati, lors d'un entretien avec l'AFP à l'ambassade d'Iran à Ryad, le 5 mars 2026 ( AFP / Fayez Nureldine )

L'ambassadeur d'Iran en Arabie saoudite, Alireza Enayati, lors d'un entretien avec l'AFP à l'ambassade d'Iran à Ryad, le 5 mars 2026 ( AFP / Fayez Nureldine )

L'ambassadeur d'Iran en Arabie saoudite, Alireza Enayati, a catégoriquement démenti jeudi que son pays ait frappé l'ambassade des Etats-Unis dans le royaume cette semaine, comme l'en avait accusé Ryad.

"Aucun drone n'a été lancé depuis l'Iran vers l'ambassade des Etats-Unis à Ryad", a-t-il déclaré dans un entretien exclusif à l'AFP.

"Si le commandement des opérations à Téhéran attaque quelque part, il en assume la responsabilité", a-t-il assuré.

L'Iran mène depuis samedi des frappes sur les pays du Golfe, disant y viser les installations américaines, après l'attaque lancée par les Etats-Unis et Israël, prélude à une guerre qui déborde en dehors de la région.

L'Arabie saoudite a accusé à plusieurs reprises Téhéran d'avoir lancé des salves de missiles et des attaques de drones sur son territoire et a averti que le royaume se réservait le droit de se défendre, y compris par des représailles.

Ryad a notamment accusé l'Iran d'avoir attaqué à deux reprises avec des drones la vaste raffinerie de Ras Tanura, l'une des plus importantes du Moyen-Orient, ce que Téhéran a démenti.

De la même manière, l'Iran n'a "aucun rôle dans l'attaque (de drone, NDLR) qui a ciblé l'ambassade américaine" et provoqué un incendie, a affirmé Alireza Enayati.

- Guerre "imposée" -

Le diplomate a exprimé sa reconnaissance envers l'Arabie saoudite pour son engagement à ne pas autoriser l'utilisation de son espace aérien, ni de son territoire, pendant la guerre.

"Nous apprécions ce que nous avons entendu à plusieurs reprises de la part de l'Arabie saoudite: qu'elle n'autorise pas l'utilisation de son espace aérien, de ses eaux ou de son territoire contre la République islamique d'Iran", a-t-il dit.

L'ambassadeur d'Iran en Arabie saoudite, Alireza Enayati, lors d'un entretien avec l'AFP à l'ambassade d'Iran à Ryad, le 5 mars 2026 ( AFP / Fayez Nureldine )

L'ambassadeur d'Iran en Arabie saoudite, Alireza Enayati, lors d'un entretien avec l'AFP à l'ambassade d'Iran à Ryad, le 5 mars 2026 ( AFP / Fayez Nureldine )

Avant le déclenchement de la guerre, Ryad avait apporté son soutien aux efforts diplomatiques visant à apaiser les tensions entre Téhéran et Washington et avait promis de ne pas autoriser l'utilisation de son espace aérien pour des attaques contre l'Iran.

Après des années d'hostilité, l'Iran, à majorité chiite, et l'Arabie saoudite, à majorité sunnite, avaient renoué leurs relations en 2023, à la suite d'un accord surprise négocié par l'intermédiaire de la Chine.

Ryad avait rompu en 2016 ses relations diplomatiques avec la République islamique après que son ambassade à Téhéran et son consulat à Mashhad, dans le nord-ouest du pays, avaient été attaqués lors de manifestations. Celles-ci avaient suivi l'exécution par l'Arabie saoudite du religieux chiite saoudien Nimr al-Nimr.

Depuis que la guerre lancée par des frappes américano-israéliennes contre l'Iran embrase le Moyen-Orient, au moins 13 personnes ont été tuées dans le Golfe, dont sept civils.

"Ceci n'est pas une guerre régionale et ça n'est pas notre guerre. Elle a été imposée à la région", a regretté Alireza Enayati.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une couronne de fleurs et un portrait de Quentin Deranque avant une marche en sa mémoire, le 21 février 2026 à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Homicide de Quentin Deranque: le 7ème mis examen finalement écroué
    information fournie par AFP 05.03.2026 20:25 

    Un des hommes mis en examen pour "homicide volontaire" dans l'enquête sur la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon, initialement laissé en liberté, a finalement été écroué jeudi, a annoncé la Cour d'appel à l'AFP, alors qu'une vidéo ... Lire la suite

  • Des marins iraniens blessés, secourus de leur frégate IRIS Dena après son torpillage par un sous-marin américain au large des côtes du Sri Lanka, arrivent à l'hôpital Karapitiya de Galle pour y être soignés, le 5 mars 2026 au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )
    Le Sri Lanka abrite un navire de guerre iranien par crainte d'une attaque américaine
    information fournie par AFP 05.03.2026 20:10 

    Le Sri Lanka a évacué jeudi 208 membres d'équipage d'un second navire de guerre iranien s'étant approché de ses eaux territoriales, a annoncé le président Anura Kumara Dissanayake, au lendemain du torpillage d'une frégate iranienne par un sous-marin américain. ... Lire la suite

  • Guerre en Iran: Londres a commencé à rapatrier ses ressortissants
    Guerre en Iran: Londres a commencé à rapatrier ses ressortissants
    information fournie par AFP Video 05.03.2026 20:08 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé jeudi qu'un "premier vol charter en provenance d'Oman a décollé", précisant que "d'autres vols seront affrétés dans les prochains jours", alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour.

  • Des Afghans fuyant la guerre au Moyen-Orient quittent l'Iran
    Des Afghans fuyant la guerre au Moyen-Orient quittent l'Iran
    information fournie par AFP Video 05.03.2026 19:10 

    Des Afghans fuyant la guerre au Moyen-Orient quittaient l'Iran jeudi pour retourner dans leur pays, en passant par le poste-frontière d’Islam Qala. "Les attaques sont très violentes", raconte à l’AFP un Afghan de retour au pays.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank