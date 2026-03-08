 Aller au contenu principal
Silifatou Amanké Bouari, première femme à diriger le lycée militaire de Natitingou

information fournie par France 24 08/03/2026 à 22:37

À Natitingou, dans l’extrême nord du Bénin, le Lycée militaire des jeunes filles est l’un des établissements les plus sélectifs du pays. Chaque année, seules les meilleures élèves y sont admises après un concours exigeant. Elles y reçoivent une formation d’excellence qui les prépare à des carrières civiles de haut niveau. Depuis septembre, l’école est dirigée pour la première fois par une femme : Silifatou Amanké Bouari, devenue un modèle pour ces jeunes élites.

