Malgré un bon début d’année, les petites et moyennes capitalisations voient leur ascension freinée. Crise politique, résultats décevants, disparités entre indices. Décryptage des freins et leviers d’un éventuel rebond avec Thibault Prébay, auteur et économiste indépendant. Ecorama du 11 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Les petites et moyennes capitalisations boursières en danger ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
