Des centaines de milliers de personnes ont défilé en France pour un troisième samedi consécutif lors de l'"acte III" d'une mobilisation contre la vie chère, qui a donné lieu en fin de journée à des actes de violence dans plusieurs villes dont Paris.
Acte III de la mobilisation sociale en France : affrontements en soirée après les défilés
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