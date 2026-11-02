A l'occasion de la 31ème édition du Salon du chocolat à Paris, la cheffe patissière du Saint James Paris, Coline Doussin, est venue nous présenter ses dernières créations.
A table avec Coline Doussin, cheffe patissière du Saint James Paris
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