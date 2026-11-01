Des personnes déguisées en squelettes, en zombies, en personnages de films ou encore en œuvres d'art ont défilé vendredi lors de la 53e parade d'Halloween dans le quartier de Greenwich Village, à Manhattan.
Halloween : squelettes et zombies défilent à New York
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