Emmanuel Macron, en visite à Marseille, juge "pas normal qu'à six mois d'une élection présidentielle, notre pays soit dans cet état d'ébullition", appelant à ce que les scènes de chaos du 17 octobre ne se reproduisent "plus jamais".
Macron juge "pas normal" que le pays "soit dans cet état d'ébullition"
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