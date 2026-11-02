Rendre la frontière entre les États-Unis et le Mexique plus hermétique pour en finir avec l'immigration illégale : c'était l'une des principales promesses de campagne du président américain Donald Trump. Une promesse largement tenue : le nombre de personnes entrant illégalement aux États-Unis a atteint un niveau historiquement bas depuis l'investiture de l'actuel locataire de la Maison Blanche en janvier 2025. Les tentatives de traversées illégales ont baissé de 93 % si on les compare aux pics de l'administration Biden.
En Californie, le nombre de traversées illégales de la frontière chute sous l'administration Trump
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