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La BCE laissera-t-elle la France s’enfoncer dans la crise?

information fournie par Ecorama 19/10/2026 à 14:10

Emmanuel Moulin estime que les conditions ne sont pas réunies pour une intervention de la BCE, malgré la hausse des taux français, ce qui laisse entendre que l’institution n’agira qu’en cas de situation réellement incontrôlable. Cette position peut être interprétée par les marchés comme un signal pour pousser encore les rendements, tant que la France ne présente pas un budget crédible avec un déficit sous 5 %. La BCE n’intervient que lorsqu’il existe une véritable fragmentation financière de la zone euro, c’est à dire un écart de taux jugé anormal entre États membres. L'analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’éco, Ecorama du 19 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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2 commentaires

  • 15:21

    C est faux monsieur l economiste, ce n est pas 1700 milliards car la france s endette de plus de 300Mds pour boucler le budget. En enlevant les 70Mds d interets de la dette, il faut reduire les depenses de plus de 200Mds d euros, mais comme vous dites, c est simple. Et non, pas simple, car beaucoup de francais, surtout les cassos, sont nourris aux aides, et souvent laissent leur enfants pillier nos magasins.

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