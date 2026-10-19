"Au moins une trentaine" de commerces ont été à nouveau pillés dimanche et dans la nuit à Paris, a annoncé lundi le maire de la capitale Emmanuel Grégoire, décrivant des "scènes insupportables". La police a procédé à 350 interpellations.
Paris : nouvelle journée de heurts et de pillages dimanche
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