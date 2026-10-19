Les agents IA promettent de devenir des assistants omniprésents capables d’organiser notre quotidien, gérer nos démarches, anticiper nos besoins et prendre des décisions à notre place, au risque de créer une dépendance croissante. Cette délégation massive interroge sur la vie sociale, la loyauté de ces systèmes, les risques d’usage malveillant et la possibilité d’une IA consciente ou instrumentalisée par des acteurs humains. Antoine Buéno, essayiste et conseiller au Sénat, était l’invité de l’émission Ecorama du 19 octobre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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