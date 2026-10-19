Craintes sur l’IA, pétrole à 110 $ : un signal d’alarme pour les marchés boursiers ?

Les marchés américains reculent sous l’effet des doutes sur l’endettement massif des entreprises d’infrastructures IA. Cette nervosité profite aux obligations souveraines, redevenues valeurs refuge, tandis que les résultats trimestriels des géants de la tech seront déterminants pour stabiliser Wall Street. Les signaux de craquement se multiplient, alimentant un climat de prudence chez les investisseurs. L'analyse de Véronique Riche Flores, économiste indépendante, Ecorama du 19 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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